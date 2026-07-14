Felipe VI, sobre la semifinal del Mundial: "Espero que España vuelva a darnos otra alegría"

El rey Felipe VI ha deseado que la selección española masculina de fútbol gane el partido de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que disputa este martes contra la selección de Francia: "Espero que vuelva a darnos otra alegría esta noche".

Lo ha dicho en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, acto al que también ha asistido la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

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Durante su discurso, el Rey, que ha llamado a fomentar el talento de los jóvenes y a acompañarles en su camino, ha tenido también unas palabras hacia "otro grupo de jóvenes", en referencia a la selección, para animarles a ganar el partido de este martes por la noche.