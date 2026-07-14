VÍDEO: El Rey defiende el talento joven y que "progresar juntos" es un ejercicio de responsabilidad

El rey Felipe VI ha abogado por impulsar el talento de los jóvenes, labor que asegura que lleva a cabo la Fundación Princesa de Girona, y ha defendido que "progresar juntos es la única cosa que tiene sentido" y que es un ejercicio de responsabilidad.

Lo ha dicho este martes en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que también ha asistido la reina Letizia; la princesa Leonor; la infanta Sofía; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

PUBLICIDAD

En un discurso en el que ha usado el catalán y el castellano, ha destacado que la fundación sigue con su propósito de acompañar el talento joven, ayudar a su desarrollo y dar oportunidades para ponerlas al servicio de la sociedad, ya que afirma que ellos "son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

Ha explicado que la princesa Leonor cerrará este acto con su mirada personal hacia los premiados, y que, como presidenta de honor, "consolida así su compromiso con esta fundación que lleva su nombre, su título", y asegura que tanto la Reina, la infanta como él seguirán apoyando esta institución.

PUBLICIDAD

HISTORIAS DE "ESFUERZO"

Ha recordado que los 6 premiados representan 6 historias que "empezaron hace mucho con una emoción, con una curiosidad que decidieron perseguir, un punto de partida que fue cuajando con esfuerzo, formación, perseverancia, aprendizaje y con la decisión de dedicar una vida a lo que les entusiasmaba".

PUBLICIDAD

Asegura que en ese camino "pasaron muchas cosas, sus capacidades conectaron con otras inquietudes, tuvieron que recordarse en muchas ocasiones el sentido de su empeño, se agotaron, resolvieron problemas, se desesperaron, y sonrieron un poco, a veces".

El Rey destaca que los galardonados, a lo largo de este camino, también compartieron ambiciones con equipos tan apasionados como ellos, rompieron planes, trazaron objetivos nuevos, "perdieron la calma, aprendieron mucho, contagiaron a otros talentos y se dejaron contagiar por entusiasmos ajenos que hicieron propios", y que tras todo esto no desfallecieron y lo lograron.

PUBLICIDAD

También ha remarcado que estos premiados se suman a los 85 que les preceden desde 2010 y que forman parte de la 'Generación Premiados', una "familia que se ha convertido en un activo valiosísimo para la fundación" y también para su propia evolución personal.

"MOVIMIENTO COMPARTIDO"

Por último, ha querido poner en valor a los que forman la Fundación Princesa de Girona: "A los que apoyáis sus objetivos con compromiso, generosidad y acción para que ese acompañamiento sea posible, gracias siempre de todo corazón".

"A todos, gracias por sumaros a este movimiento compartido que busca desde Girona, Cataluña y toda España, transformar realidades para mejorarlas y, así, mejorarnos a todos", ha concluido.

GALA

Los jóvenes reconocidos en los Premios Princesa de Girona 2026 son Hatim Azahri, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez.

Entre los asistentes a la gala están la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó; la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; la teniente de alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la embajadora de Andorra en España, Eva Descarrega; el secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

PUBLICIDAD

También el Conde de Godó y editor del Grupo Godó, Javier Godó; el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y presidente de MAT Holding, Pau Relat; el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo; la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; la exministra Ana Pastor; la nadadora olímpica Ona Carbonell y los cantantes Luz Casal y Alfred García; así como premiados de ediciones anteriores y representantes del sector empresarial y de medios de comunicación.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/1104296/1/rey-defiende-talento-joven-progresar-juntos-ejercicio-responsabilidad

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06