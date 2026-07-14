El fiscal del TPI pierde la apelación contra su suspensión por parte del Colegio de Abogados de Reino Unido

El suspendido jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha perdido una apelación contra su suspensión interina impuesta en junio por el Colegio de Abogados de Reino Unido, que regula las actividades de estos profesionales en el país europeo, según ha confirmado el propio organismo.

El Órgano Independiente de Decisión de la Junta de Normas del Colegio de Abogados ha señalado que la vista para la apelación presentada por Khan fue celebrada el 10 de julio y ha resaltado que "el panel ordenó el 13 de julio que Karim Khan quede suspendido de su práctica como abogado" hasta que este órgano o el Tribunal Disciplinario "hayan concluido o resuelto los asuntos que motivaron su remisión a un Panel Provisional o según lo disponga un Tribunal Disciplinario".

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La decisión inicial del Colegio de Abogados tuvo lugar el 19 de junio, menos de dos semanas después de que Khan fuera suspendido en dicho puesto tras la finalización de un proceso disciplinario abierto a raíz de acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada.

Khan fue suspendido el 8 de julio como fiscal jefe del TPI, una decisión que quedará ahora en manos de la Asamblea de Estados Parte, órgano rector de la corte. El TPI afirmó que espera convocar una sesión especial "lo antes posible" para que el organismo pueda considerar el asunto, sin que por ahora haya una fecha asignada a tal fin.

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El abogado británico, sometido también a sanciones de Estados Unidos, ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones contra él por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a reiterase temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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