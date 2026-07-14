Agencias

El canciller kazajo dice en Pekín que su país considera "prioritarios" los lazos con China

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Pekín, 14 jul (EFE).- El ministro kazajo de Exteriores, Yermek Kosherbayev, aseguró este lunes en Pekín durante una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, que su país "mantiene una política exterior independiente y considera prioritaria la cooperación con China".

Kosherbayev aseguró que Kazajistán y China son "buenos vecinos y buenos amigos" y que la confianza y la amistad entre ambos países "no se verán afectadas por terceros", según un comunicado publicado por la Cancillería china en su página web.

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El jefe de la diplomacia kazaja señaló asimismo que los contactos y el apoyo personal entre el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y el mandatario chino, Xi Jinping, constituyen la "mayor garantía" para el desarrollo de los vínculos bilaterales.

Kosherbayev reiteró el respaldo de Astaná a la defensa por parte de Pekín de sus "intereses fundamentales", y se mostró dispuesto a ampliar la cooperación bilateral y la coordinación en asuntos internacionales y regionales.

Por su parte, Wang destacó que las relaciones entre China y Kazajistán mantienen un "rápido ritmo de desarrollo" y anunció que el presidente kazajo viajará próximamente a China para participar en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2026.

El canciller chino expresó además el apoyo de Pekín para que Kazajistán "forje una senda de desarrollo exitosa que se ajuste a sus condiciones nacionales".

China ha reforzado durante los últimos años sus vínculos con las cinco repúblicas de Asia Central, una región clave para sus corredores comerciales hacia Europa, su seguridad energética y la estabilidad de la región occidental china de Xinjiang.

En 2025, Xi y los líderes centroasiáticos firmaron en Astaná un Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación y acordaron intensificar la colaboración en comercio, transporte, energía y seguridad, en un espacio donde Rusia conserva una importante influencia política, económica y militar, además de alianzas y bases en Kirguistán y Tayikistán. EFE

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