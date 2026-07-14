EEUU y Marruecos acuerdan crear un centro de entrenamiento militar en territorio marroquí

Rabat, 14 jul (EFE).- Marruecos y Estados Unidos firmaron un memorando para el establecimiento del 'Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio', un centro conjunto de entrenamiento militar que estará ubicado en Tan-Tan (sur) y que constituye un paso más en la consolidación de la cooperación bilateral.

De acuerdo con un Comunicado del Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM), el acuerdo fue firmado el lunes en la sede de ese mando de combate estadounidense, ubicada en Stuttgart (Alemania).

El futuro centro, que entraría en funcionamiento en 2030, contará con un área de entrenamiento multidominio destinado a preparar las fuerzas a operar en cualquier entorno; una academia de drones que formará a efectivos marroquíes y africanos en lucha antiterrorista, y un centro de innovación y experimentación que impulsará la colaboración con el ámbito académico mediante la incorporación de expertos e instituciones universitarias.

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Según la misma fuente, esta iniciativa ofrecerá a las industrias de ambos países "oportunidades de bajo coste" para realizar pruebas y experimentación tecnológica y servirá como "banco de pruebas" para futuras tecnologías inalámbricas y de sensores, garantizando que las inversiones estadounidenses en innovación se traduzcan en capacidades operativas que protejan a ambas naciones e impulsen el crecimiento industrial conjunto.

AFRICOM añadió que la próxima edición de las maniobras militares del 'African Lion' en 2027, el mayor ejercicio militar del continente africano que se celebra anualmente en varias localidades marroquíes, servirá de prueba antes de la puesta en funcionamiento del centro.

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"La preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal altamente cualificado, garantiza un rápido avance desde el concepto hasta la realidad operativa y ofrece a las industrias de Marruecos y de Estados Unidos un socio fiable y capaz para la innovación conjunta y las oportunidades de exportación", dijo el inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y comandante de la Zona Sur, Mohamed Berrid, en una declaración recogida por el comunicado.

Por su parte, el general Dagvin Anderson, comandante del Mando de Estados Unidos para África, indicó que esta iniciativa "incrementará el nivel de preparación y reforzará las capacidades de ambas naciones".

Marruecos, primer país que reconoció en 1777 la independencia de Estados Unidos, mantiene una estrecha relación con el país norteamericano en diferentes ámbitos, y juntos celebran este año paralelamente 250 años de relaciones y amistad bilateral.

Además, los dos países mantienen una estrecha cooperación militar, y en 2020 firmaron el Acuerdo de Cooperación Militar de diez años que impulsa la modernización de la defensa, el intercambio de inteligencia y la coordinación frente a amenazas regionales y transnacionales. EFE

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