Cientos de estudiantes españoles podrían perder el inicio de curso en EEUU por el retraso en sus visados, según ASEPROCE

La Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE) ha alertado de las "dificultades" que cientos de estudiantes españoles están encontrando para obtener cita para la tramitación de los visados de estudiante (F-1 y J-1), imprescindibles para cursar el año académico 2026-2027 en Estados Unidos.

Estas complicaciones se deben a los "importantes retrasos" que se están registrando en la Embajada de Estados Unidos en España para la concesión de citas, según ha informado ASEPROCE.

La asociación avisa de que, en numerosos casos, las primeras fechas disponibles se asignan después del inicio de los programas académicos, "lo que está generando una gran incertidumbre entre estudiantes, familias y organizaciones educativas".

Por ejemplo, según datos de la web del Departamento de Estado de Estados Unidos, el tiempo medio de espera en España para este tipo de visados alcanza actualmente los 5,5 meses, lo que sitúa al país como "el que registra el mayor plazo de espera de Europa, pese a ser el principal emisor de estudiantes hacia Estados Unidos".

PUBLICIDAD

El visado J1 es una modalidad de intercambio cultural que generalmente cubre un año académico completo, aunque también existe la opción de cursar solo un semestre.

Con él, el estudiante vive con una familia de acogida voluntaria y realiza su actividad académica en un instituto público estadounidense. Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años con un buen nivel de inglés y expediente académico sólido.

PUBLICIDAD

Por su parte, el visado F1 responde a un programa académico privado que tiene validez para varios años, permitiendo continuar en el mismo centro educativo durante más tiempo.

En este caso, el estudiante puede elegir entre una familia de acogida remunerada o un internado. La actividad académica se realiza en colegios privados (o públicos con condiciones especiales) y los requisitos son más flexibles en cuanto al nivel de inglés y el expediente académico del estudiante.

PUBLICIDAD

En este contexto, ASEPROCE advierte de que los retrasos en la concesión de citas para los visados de estudiante "ponen en riesgo la movilidad académica internacional de cientos de jóvenes españoles que tienen previsto iniciar sus estudios en Estados Unidos durante el próximo curso".

La asociación considera que esta situación exige la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades competentes para agilizar la tramitación de los visados y garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a sus programas académicos en las fechas previstas.

PUBLICIDAD