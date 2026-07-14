Un estudio confirma que pavimentos permeables mantienen la capacidad de retener microplásticos y contaminantes en años

Investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) han demostrado que los pavimentos permeables prefabricados utilizados en entornos urbanos pueden mantener su funcionalidad hidráulica y su capacidad de retención de contaminantes tras cinco años de operación en condiciones reales de elevada presión urbana, según han informado desde la UPV en un comunicado.

Por ello, los investigadores han concluido que los pavimentos permeables pueden convertirse en herramientas clave para limitar la transferencia de microplásticos hacia ríos y mares, aunque han advertido de la "necesidad" de incorporar estrategias de mantenimiento específicas para evitar la saturación progresiva del sistema.

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El trabajo, desarrollado por Darío Calzadilla-Cabrera, Eduardo García-Haba, Carmen Hernández-Crespo, Miguel Martín e Ignacio Andrés-Doménech, ha sido publicado en la revista científica Water. La investigación se centra en evaluar el comportamiento ambiental de pavimentos permeables instalados en una zona peatonal de València, sometida a una intensa actividad urbana y comercial, que incluye mercadillos semanales, tránsito peatonal y tráfico ocasional de vehículos de mantenimiento.

El trabajo parte de la realidad de que los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son una herramienta clave para reducir la escorrentía, mejorar la calidad del agua y adaptar las ciudades al cambio climático.

"Entre la diferente tipología de SUDS, los pavimentos permeables permiten la infiltración del agua de lluvia y reducen la escorrentía superficial", ha señalado Darío Calzadilla, autor principal del estudio

Sin embargo, uno de los principales interrogantes científicos era conocer cómo evolucionan estos sistemas a largo plazo y qué ocurre con los contaminantes acumulados en su estructura porosa con el paso del tiempo. Para abordar esta cuestión, los investigadores del IIAMA-UPV realizaron durante dos años campañas de monitorización hidráulica in situ, con análisis de laboratorio en losas nuevas y en losas extraídas tras cinco años de funcionamiento real.

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FUNCIONALIDAD HIDRÁULICA MANTENIDA

"Los resultados muestran que la permeabilidad de los pavimentos disminuyó aproximadamente un 48 % tras cinco años de operación debido a la colmatación progresiva por sedimentos y materia orgánica", ha apuntado Carmen Hernández, coautora del artículo e investigadora del IIAMA.

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No obstante, el sistema mantuvo valores muy superiores al umbral mínimo establecido en las guías técnicas de drenaje sostenible, lo que confirma su correcto funcionamiento incluso bajo condiciones de uso intensivo. Además, los ensayos demostraron que la limpieza con agua a presión permitió recuperar alrededor del 42,5 % de la capacidad de infiltración.

"Esto evidencia que gran parte de la pérdida hidráulica es reversible mediante estrategias adecuadas de mantenimiento, incluso en climas mediterráneos caracterizados por lluvias torrenciales y largos periodos secos", ha añadido Darío Calzadilla.

Uno de los aspectos más innovadores del estudio es el análisis de la acumulación de microplásticos en pavimentos permeables envejecidos en condiciones reales de funcionamiento, una línea de investigación aún muy poco explorada internacionalmente. De hecho, los resultados revelan que acumularon hasta 7,5 veces más microplásticos que las nuevas, superando los 10.000 microplásticos por metro cuadrado.

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"Entre los materiales identificados predominan fibras de polietileno (PE), polipropileno (PP) y poliéster (PET), asociadas al desgaste de materiales urbanos, textiles y residuos plásticos", ha detallado Eduardo García, coautor de la investigación.

Por ello, señala que estos resultados confirman que "el pavimento permeable no solo funciona como infraestructura hidráulica, sino también como un sistema de filtración capaz de retener contaminantes urbanos antes de que alcancen la red de drenaje o los ecosistemas acuáticos", ha agregado García.

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ESTUDIO PIONERO

El trabajo aporta un "elevado" grado de innovación científica al analizar simultáneamente la evolución hidráulica, la acumulación de contaminantes y la retención de microplásticos en pavimentos permeables sometidos a condiciones urbanas reales durante un periodo prolongado, han apuntado desde el instituto.

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"Frente a investigaciones previas desarrolladas principalmente en laboratorio o a corto plazo, este estudio aporta evidencia experimental de campo sobre el comportamiento real de estas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)en entornos mediterráneos con condiciones extremas", ha afirmado Darío Calzadilla.

"Los pavimentos permeables representan una solución multifuncional capaz de combinar la gestión del agua de lluvia, la reducción de la contaminación urbana y la mejora ambiental de las ciudades", han insistido los expertos.