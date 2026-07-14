Aduana cubana impide la salida de doce kilogramos de oro por el aeropuerto de La Habana

La Habana, 14 jul (EFE).- La Aduana General de la República (AGR) de Cuba informó este martes que decomisó más de doce kilogramos de oro cuando dos pasajeros intentaron sacarlo del país por el aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

El metal precioso, valorado en más de 1,5 millones de dólares, según la cotización internacional actual, estaba oculto en nueve figuras artesanales pintadas de negro "intentando evadir el control aduanero", según informó el vicejefe primero de la AGR, William Pérez González, en las redes sociales.

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Pérez reconoció "la pericia" de los agentes de la Aduana cubana, así como "el empleo eficiente de las técnicas de detección" al frustrar este nuevo caso de exportación ilegal.

Además refirió que "ante este hecho se realizó la correspondiente denuncia a las autoridades policiales".

El pasado marzo, la Aduana también publicó un hecho similar, cuando sus funcionarios detectaron e impidieron la extracción ilegal de 2 kg de oro en lingotes que iban ocultos en el doble fondo de un equipaje en el aeropuerto de La Habana.

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En otra nota publicada en su portal en Facebook, la Aduana reveló que este lunes sus oficiales en la misma terminal aérea habanera descubrieron más de 10 kg de cocaína líquida, ocultos en frascos de champú y otros productos para el tratamiento del cabello.

"Esta nueva detección es muestra clara de la intencionalidad de vulnerar los controles a fin de introducir el ilícito, empleando nuevamente aquellas mercancías contempladas en las exenciones arancelarias vigentes", señaló el vicejefe de la institución gubernamental.

Las autoridades de la isla han reiterado en diversas ocasiones su política de "tolerancia cero" frente a las drogas y afirman que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas".

En 2025 se incautaron un total de 507 kg de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con informes oficiales.EFE