Waldorf Astoria tendrá su primer hotel en Miami Beach ante la subida del turismo de lujo

Miami (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La franquicia de lujo Waldorf Astoria, propiedad del grupo Hilton, anunció la construcción de su primer hotel en Miami Beach, uno de los mayores destinos de Estados Unidos con un creciente turismo de lujo.

Hilton informó en un comunicado de la remodelación de un complejo de la compañía Reuben Brothers frente al mar en la Avenida Collins de Miami Beach para relanzarlo en el invierno de 2027 como un hotel de Waldorf Astoria con 348 suites, todas con vistas al océano y balcones.

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El nuevo sitio se unirá al portafolio global de 40 propiedades de Waldorf Astoria, además de consolidar la creciente presencia en Florida de Hilton, cuyo presidente, Danny Hughes, destacó un "continuo impulso del crecimiento del portafolio de lujo" de la empresa "en destinos muy codiciados en América".

"Con una presencia creciente en Florida que ahora se extiende desde Orlando hasta el sur de Florida, nuestras marcas de lujo siguen resonando entre los viajeros que buscan experiencias personalizadas. Miami Beach es una localidad de renombre mundial con una fuerte demanda de hospitalidad de alto nivel", declaró.

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Las empresas involucradas sostuvieron que el hotel estará en "una de las ubicaciones de playa más codiciadas de Miami Beach", dentro del corredor de hoteles de lujo de la ciudad, con acceso directo a la playa y vistas panorámicas del océano Atlántico y del horizonte urbano de Miami.

El hotel también tendrá un nuevo programa de alimentos y bebidas dirigido por talentos culinarios, una experiencia de spa, mejoras en el área de la piscina de 48.000 pies cuadrados (casi 4.500 metros cuadrados), incluyendo cabañas privadas.

Hilton remarcó que Miami Beach "destaca entre los destinos más icónicos del mundo, conocido por su glamur frente al mar", por lo que el debut de Waldorf Astoria en la ciudad refleja "la continua expansión del portafolio de lujo de Hilton en los destinos más codiciados del mundo".

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El proyecto también muestra el creciente atractivo de Miami para el turismo de lujo o de altos ingresos, pues en 2025 hubo una subida anual del 4,1 % en el gasto de los turistas hasta los 22.700 millones de dólares, según reportó la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami.

Los visitantes internacionales gastaron más de 1.150 dólares por persona por cada viaje, en promedio, lo que benefició a sectores de alojamiento, gastronomía y comercio minorista, añadió el organismo. EFE

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