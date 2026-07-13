Venezuela eleva a más de 4.560 las víctimas mortales por el doblete sísmico del pasado 24 de junio

Las autoridades venezolanas han elevado a más de 4.560 las víctimas mortales por el doble terremoto registrado en el centro de la costa del país latinoamericano el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha detallado en un mensaje publicado en redes sociales que 4.561 personas han muerto por los seísmos y 16.740 personas han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

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El último parte oficial remitido por las autoridades señala que 6.462 personas han sido rescatadas y que un total de 20.231 personas se encuentran en campamentos provisionales mientras los rescatistas internacionales y efectivos desplegados --2.471 y 30.989, respectivamente-- continúan con las tareas para retirar los escombros e intentar recobrar la normalidad en el país.

En total, hay 17.907 personas sin vivienda. Las autoridades han informado además de que todavía hay sobre el terreno 30.692 voluntarios, mientras que un total de 33.085 pacientes han sido atendidos tras los seísmos, seguidos de 1.254 réplicas hasta ahora.

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