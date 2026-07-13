“Somos un grupo unido, de todas las razas”, afirma Zaïre-Emery

Arlington (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Warren Zaïre-Emery, futbolista francés, declaró que en Francia son “un grupo unido” y “de todas las razas”, tras ser preguntado por las palabras de Mariano Rajoy, expresidente del gobierno de España, en las que publicó que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

“No he leído estos comentarios. La selección francesa tiene jugadores de diferentes procedencias y somos un grupo de todas las razas. Un grupo unido, es todo lo que importa”, dijo Warren Zaïre-Emery en la rueda de prensa previa a las semifinales del Mundial 2026.

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Mariano Rajoy escribió en una columna publicada por El Debate que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial.

Este escrito provocó numerosas críticas por racismo por parte de los gobiernos de Francia y España y otros partidos políticos.