Residentes de Maine protestan por la muerte de inmigrante colombiano a manos de ICE

Nueva York, 13 jul (EFE).- Residentes del estado de Maine salieron a la calle este lunes para protestar tras la muerte ese mismo día de un inmigrante colombiano durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con consignas contra la agencia, según la prensa local.

La marcha se detuvo frente a la oficina de la senadora federal republicana Susan Collins, que ocupa su escaño desde 1997 y aspira a la reelección en los comicios de medio término de noviembre.

"Voten para echarla", gritaba la multitud que recorrió la calle principal de la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, donde ocurrió el incidente en el que perdió la vida el inmigrante de 26 años, recogen medios como Maine Morning Star y la cadena WMTW.

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"No más odio, no más miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí", gritaban algunos manifestantes, mientras otros portaban carteles con mensajes como "fuera ICE", "deporten a ICE", "ICE es una organización terrorista nacional" o "detengan las tácticas militares de la Gestapo en ciudades de EEUU".

La senadora Collins publicó un mensaje en su página de X en el que pidió una investigación "exhaustiva e imparcial" de lo ocurrido.

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante (MIRC, en inglés) y Presente! identificaron al fallecido como un inmigrante colombiano -sin dar su nombre- con permiso de trabajo y número de Seguro Social, que llegó a Maine para vivir y trabajar.

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Testigos del incidente dijeron que el hombre conducía un coche blanco tipo sedán cuando tuvo el encuentro con agentes de ICE.

Una mujer que vive cerca dijo a medios locales que escuchó una detonación y que, al oír más ruido, miró por la ventana y vio "un coche blanco pequeño rodeado por dos hombres que intentaban evitar que perdiera el control en la intersección".

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Otro vecino de la zona, Cory Poulin, cuya familia administra una lavandería cerca del lugar del incidente, dijo a Univisión que las cámaras de seguridad captaron al vehículo del inmigrante deslizándose sin control por una intersección después de los disparos.

Otras imágenes difundidas en redes mostraban al auto dando vueltas en círculos y agujeros de bala en su parabrisas.

"Dos miembros del ICE corrieron hacia la intersección y otro miembro del ICE, en una camioneta Ford, se metió en la intersección para evitar que el auto siguiera rodando", indicó a la cadena de televisión.

"No creo que estuviera vivo cuando el auto empezó a rodar", señaló.

El senador independiente de Maine Andy King dijo que habló con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien le indicó que el agente abrió fuego después de que el hombre intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

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Este argumento fue el mismo utilizado por ICE cuando la estadounidense Renee Nicole murió a manos de agentes de la agencia en Minnesota el pasado enero y en la muerte la pasada semana del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, aunque testigos han contradicho esas versiones. EFE

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