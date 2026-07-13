Los homicidios en Guatemala bajan un 10 % mientras que las extorsiones un 38 % hasta junio

Ciudad de Guatemala, 13 jul (EFE).- Los homicidios bajaron un 10 % y las extorsiones un 38 % en Guatemala en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo lapso del 2025, anunció este lunes el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y junio pasado se registraron 1.437 asesinatos y 8.769 denuncias de extorsión, por debajo de los 1.600 y 14.108 correspondientes al mismo lapso de 2025, respectivamente.

En una conferencia de prensa, el presidente Arévalo de León aseguró además que 1.000 personas señaladas por extorsión fueron capturadas por la fuerza pública.

Las autoridades señalaron las operaciones y las disputas territoriales de las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como las mayores responsables de los crímenes y extorsiones en Guatemala.

Asimismo, las autoridades identificaron a bandas de delincuentes comunes conocidos como "imitadores", quienes simulan pertenecer a las pandillas para realizar llamadas amenazantes a comercios y transportistas.

El mandatario guatemalteco reconoció el impacto de la delincuencia en la población y afirmó que estas cifras a la baja en el primer semestre no eliminan por sí solas el miedo que muchas familias sienten.

"Las cifras son ciertas, pero el miedo también es real. Sabemos que falta trabajo por hacer y lo estamos haciendo”, subrayó Arévalo de León.

Anunció en ese sentido la entrega de 1.000 nuevas patrullas en septiembre próximo, lo que calificó como la dotación de transporte operativo más grande en siete años, recordó que su Administración ha abierto más de 60 sedes policiales, y aspira contratar a 12.000 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) antes de que finalice su mandato.

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Por su parte, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, mencionó que, según las Naciones Unidas, la media ideal es de 121 agentes por cada 100.000 habitantes, por lo que destacó que Guatemala ya superó esa tasa y cuenta con 133 policías por cada 100.000 personas, gracias a la graduación de 6.218 efectivos desde 2024.

No obstante, el ministro admitió que Guatemala “es un país altamente conflictivo” con un fenómeno criminal complejo, por lo que justificó que se está trabajando en nuevos procesos de reclutamiento y en mejorar la infraestructura para tener una mayor capacidad operativa. EFE

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