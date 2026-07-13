Redondo tacha de "racistas" las declaraciones de Rajoy y advierte de una "incomodidad diplomática"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "racistas y xenófobas" las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección de fútbol francesa y advertido de una "incomodidad diplomática" para España.

"Lo que hemos leído son declaraciones racistas, son declaraciones xenófobas que, en ningún caso, pueden responder a lo que es la voluntad de España. No creo que represente en ningún caso lo que es la ciudadanía española ni nuestra patria creo que son declaraciones antipatrióticas y, desde luego, nos enfrentan a una probable disputa diplomática. No creo que llegue a conflicto, pero sí una incomodidad diplomática gratuita con un país hermano, con un país vecino, con el que las relaciones son excelentes y al que nos vamos a enfrentar dentro de dos días en esas semifinales", ha señalado en un encuentro con medios, preguntada por las declaraciones de Rajoy.

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Las palabras de Rajoy, publicadas en una columna en 'El Debate' tras la clasificación de España para semifinales de la Copa del Mundo de fútbol, han generado reacciones en el Gobierno francés. El expresidente del Gobierno se refirió a una selección nacional francesa "sin franceses" en relación al lugar de origen de los futbolistas.

"NO AYUDAN" A GANAR EL PARTIDO

A juicio de Redondo, las declaraciones de Rajoy "no ayudan" a que la selección española "salga con todas las potencialidades para ganar ese partido". En todo caso, la ministra ha animado a la selección española a a ganar el partido contra Francia. "Ganará el mejor y espero que España sea la mejor", ha subrayado.

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"Creo que nos ha hecho un flaquísimo favor racista y xenófobo y que en todo caso se podría guardar esas lamentables opiniones que desde luego no representan al Estado español, no representan a la ciudadanía española", ha expuesto.