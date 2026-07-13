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Rusia convoca al embajador de Alemania en respuesta a una medida similar de Berlín

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Las autoridades de Rusia han convocado este lunes al embajador de Alemania en el país, Alexander Graf Labsdorff, después de que Berlín tomara una medida similar en señal de protesta por los supuestos ciberataques cometidos por grupos rusos contra países de la Unión Europea.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que el jefe de la legación diplomática alemana ya ha sido notificado, si bien no ha dado más detalles al respecto.

La medida ha sido adoptada después de que Alemania convocara a su homólogo ruso en Berlín, Sergei Nechaev, para protestar por los supuestos ciberataques atribuidos a Moscú después de que la Unión Europea anunciara la imposición de sanciones contra presuntos agentes de Inteligencia rusos acusados de este tipo de ciberataques.

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Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que estas acusaciones buscan, "simplemente, justificar los planes de agresión contra Rusia" por parte de dirigentes políticos europeos.

Previamente, el Ministerio de Exteriores alemán ha recalcado en un comunicado que Alemania "permanece firme del lado de Ucrania" y ha insistido en "mantener el rumbo, apoyar a Ucrania e incrementar la presión sobre Rusia". "Esa sigue siendo nuestra política", aclaró.

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