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El Grupo de Donantes para Palestina de la UE recauda 900 millones para la reconstrucción de Gaza

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El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea ha recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana de Gaza, según ha anunciado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el día que se celebra en Bruselas la segunda reunión de este foro, en la que participan 65 países.

"Conmovedor ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina hoy, con 65 países e instituciones participantes. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza", ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

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Estos fondos se enmarcan en la iniciativa 'Equipo Gaza', con la que la Comisión espera que la UE y países socios coordinen y aprovechen mejor la financiación en curso y prevista para la recuperación temprana de la Franja.

En la iniciativa participan los gobiernos de España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, junto con la Comisión Europea y el Banco Mundial, entre otros, según ha detallado la conservadora alemana.

La reunión del Grupo de Donantes para Palestina se celebra este lunes en la capital comunitaria y está copresidida por la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá, y toma como base la primera cita del Grupo de Donantes, celebrada en noviembre de 2025.

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El foro busca mostrar las reformas emprendidas por la Autoridad Palestina desde entonces y su necesidad de apoyo financiero adicional, además de contribuir a coordinar los esfuerzos internacionales en apoyo de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada en noviembre de 2025, para la recuperación temprana en Gaza.

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