Matrimonio alemán que encerró varios años a sus hijos en España, libre por rebaja de pena

Oviedo (España), 13 jul (EFE).- El matrimonio alemán que durante casi tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa situada en las afueras de Oviedo (norte de España) quedará en libertad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya revisado su pena.

Este tribunal les absolvió de los delitos de maltrato psicológico y anuló las medidas cautelares adoptadas.

El pasado mes de mayo, un tribunal de menor rango los condenó a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del de detención ilegal.

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A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se les había inhabilitado también durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrían comunicarse con sus hijos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres, a los que mantiene seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Por tanto, los progenitores podrán abandonar el Centro Penitenciario en el que se encuentran, informaron a EFe fuentes judiciales.

Según el tribunal, los padres no pueden ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se acreditaron actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar en el que los niños (dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, ahora bajo la tutela de los servicios sociales de Asturias) estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

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Para los magistrados, lo que se dio fue una reclusión familiar producto de una dinámica de "sobreprotección mal entendida" provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores.

Para el TSJA lo padres sí que son responsables de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el ocultamiento social de los menores. EFE