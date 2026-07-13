Militares ucranianos son detenidos por el asesinato de dos personas en la región de Kiev

Kiev, 13 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes la detención de diez personas, entre ellas un comandante de brigada y varios militares ucranianos, por el asesinato de dos hermanos vecinos de una localidad de la región de Kiev.

"El ministro del Interior, Igor Klimenko, me ha informado de que otro miembro del grupo responsable del brutal asesinato de dos vecinos del pueblo de Kalinivka de la región de Kiev han sido detenidos", escribió en redes sociales Zelenski, quien agregó que, con este arresto, ya son diez los detenidos.

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Los militares acusados del doble asesinato forman parte de la 155ª Brigada del Ejército ucraniano.

Zelenski dijo que las autoridades regionales y la Policía se han reunido con los vecinos del pueblo en que ocurrieron los hechos.

"Es importante que la gente ayude a hacer justicia para la familia Moseichuk", afirmó Zelenski en referencia a la familia a la que pertenecían los dos hermanos asesinados.

Según medios ucranianos como el portal Hromadske, el militar detenido este lunes es el ahora excomandante de la 155ª Brigada del Ejército de Ucrania, también conocida como 'Ana de Kiev' Stanislav Luchánov, que dirigía cuando ocurrieron los hechos esta formación del Ejército ucraniano que recibió entrenamiento en Francia.

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Los hermanos Moseichuk habrían sido secuestrados de su domicilio en Kalinivka en la noche del 27 al 28 de junio para ser trasladados a la región de Poltava de Ucrania central y después asesinados, según fuentes citadas por varias publicaciones ucranianas.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, ha escrito en su canal de Telegram que el caso ha abierto un debate público "sobre el comportamiento en la retaguardia de ciertos soldados".

"Es inaceptable resolver conflictos utilizando métodos de gángster", dijo Klimenko, que añadió que no se puede aceptar que estos casos afecten a la reputación de quienes defienden a Ucrania en el frente. EFE