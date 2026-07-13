El PP dice que los artículos de Rajoy son "sarcásticos" y minimiza la polémica por sus palabras sobre selección francesa

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado este lunes que las columnas futbolísticas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy son "sarcásticas" y ha minimizado la polémica abierta por sus declaraciones, en las que aseguró que la selección francesa de fútbol, a la que se enfrentará España en la semifinal del Mundial, tiene "un altísimo nivel", "eso sí, sin franceses". A su entender, esa expresión fue "sin mala intención".

Las palabras de Rajoy --en uno de sus artículos en el diario 'El Debate' sobre el Mundial 2026-- han provocado duras críticas del Gobierno francés, tachándolas de "absolutamente inaceptables". También se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha defendido que "gane el mejor" en la semifinal y "pierda el racismo".

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Además, este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Mariano Rajoy por sus "intolerables" declaraciones sobre la selección francesa.

"ESA EXPRESIÓN ES SIN MALA INTENCIÓN"

Al ser preguntado expresamente por esa petición de Albares y si el PP de Feijóo comparte las palabras de Rajoy, Sémper ha recordado que para jugar en una selección nacional hay que ser de ese país y ha añadido que "probablemente" el expresidente estará de acuerdo con él en eso.

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"Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia, como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país", ha exclamado, para añadir que esta frase, que es "más propia" de Rajoy, es de "sentido común".

Dicho esto, ha afirmado que las columnas que escribe Rajoy "son sarcásticas". "Y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención", ha manifestado Sémper, para añadir que el expresidente lo que hace "son comentarios a favor de España".

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Por eso, ha pedido "circunscribir" sus palabras a ese "perímetro" y no darle "otra interpretación".

AFEA A SÁNCHEZ QUE DIGA QUE "GANE EL MEJOR" Y NO QUE GANE ESPAÑA

Eso sí, Sémper ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar que quiere que "gane el mejor". "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha proclamado, en alusión al partido que este martes enfrentará en semifinales a la selección francesa y la española.

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Sémper ha insistido en que eso es "probablemente" también les diferencia de Sánchez porque el Partido Popular lo que espera es que "gane España en cualquiera de sus circunstancias". A su entender, los franceses defienden "lo contrario". "Pero es que nosotros, a diferencia del señor Sánchez, queremos que gane España en cualquier forma y formato", ha finalizado.