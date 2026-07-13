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Macron anuncia ejercicios militares en países vecinos de Ucrania para los próximos meses

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París, 13 jul (EFE).- Los países vecinos de Ucrania acogerán en los próximos meses ejercicios militares destinados a poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev, anunció este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Las maniobras, que se desarrollarán por tierra, aire y mar, buscan demostrar que los aliados están "preparados, decididos y son creíbles" para actuar en apoyo de Ucrania, una vez se alcance un alto el fuego, declaró Macron al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, celebrada hoy en París.

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El jefe de Estado francés explicó que estos ejercicios forman parte de la planificación de la futura fuerza multinacional de apoyo a Ucrania, concebida para desplegarse tras el cese de las hostilidades. EFE

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