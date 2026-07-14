El exjefe militar boliviano acusado por alzamiento en 2024 obtiene la detención domiciliaria

La Paz, 13 jul (EFE).- Un juez otorgó este lunes la detención domiciliaria al excomandante del Ejército de Bolivia Juan José Zúñiga, acusado de liderar un alzamiento armado en junio de 2024, en una audiencia celebrada el mismo día en que comenzó el juicio oral en su contra por este caso, por el que está encarcelado desde hace dos años.

"Se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva", indicó el abogado defensor del exjefe militar, Eduardo León.

El jurista indicó que la disposición debe cumplirse en las próximas "72 horas" y que momentáneamente Zúñiga permanecerá en el penal de San Pedro, en La Paz, si bien cumplía la detención preventiva en una cárcel de la ciudad central de Cochabamba.

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León precisó que su defendido "va a estar en La Paz" y "va a trasladar a su familia" a esa ciudad para "estar en todas las incidencias del juicio oral" que se instaló en la sede del Gobierno y el Legislativo, y que continuará el martes.

El juicio oral contra el excomandante y otros acusados se inició hoy, pero entró en receso tras recibir una de las veintiún declaraciones previstas en esta etapa, dijo uno de los abogados de los acusados.

Zúñiga fue trasladado esta madrugada en avión desde Cochabamba hasta La Paz para el inicio de este proceso sobre los sucesos del 26 de junio de 2024, cuando varios militares bajo su mando tomaron la sede presidencial por unas horas, lo que fue calificado por el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) como un intento de "golpe de Estado".

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Durante esa jornada, los militares incluso llegaron a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego el hecho terminó con el repliegue de las tropas del Ejército.

Arce destituyó al entonces jefe militar ese mismo día y, pocas horas después, Zúñiga fue detenido y encarcelado. Posteriormente, al militar se le imputó por los supuesto delitos de "terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes".

Cuando fue aprehendido en 2024, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para "levantar su popularidad", ante algunas protestas anunciadas por la crisis económica que empezaba a sentirse en el país.

La entonces oposición y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que se distanció de Arce, coincidieron por separado en que fue un "autogolpe", mientras que el entonces jefe de Estado y su entorno insistieron en que fue un "golpe de Estado fallido".

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Arce está detenido preventivamente desde diciembre en una cárcel en La Paz por un caso de presunta corrupción.