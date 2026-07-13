Los Amodio compran 100 millones de nuevas acciones de OHLA por 44 millones de euros y llegan al 28,8%

Los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de la constructora española OHLA, han firmado un acuerdo con otro accionista relevante para adquirir 100 millones acciones de la compañía por 44 millones de euros, lo que le permitirán elevar su presencia en el capital en un 7,2%, hasta el 28,8%.

Según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus sociedades Forjar y Solid Rock comprarán ese paquete accionarial a Inmobiliaria Coapa Larca, sociedad del también mexicano Julián Holzer.

"La operación constituye una muestra adicional del firme compromiso que la familia Amodio ha mantenido de forma continuada con el proyecto empresarial de OHLA desde su entrada en el capital social de la sociedad, reforzando la estabilidad de su estructura accionarial. El incremento de participación por parte de la familia Amodio constituye una clara expresión de confianza en las perspectivas de evolución positiva de OHLA, así como en su capacidad de generación de valor sostenible para el conjunto de sus accionistas", aseguran en su comunicado.

PUBLICIDAD

La transacción se realizará a un precio de 0,43956 euros, un 10% por debajo del precio actual de mercado, y se estructurará en la adquisición de 50 millones de acciones por parte de Forjar (Luis Amodio, presidente de la compañía) y en otras 50 millones de acciones por Solid Rock (Mauricio Amodio, vicepresidente).

Ambos abonarán aproximadamente 32,6 millones euros del precio de la compraventa al vendedor una vez se hayan puesto a disposición de Forjar y Solid Rock los fondos provenientes de la financiación (pagado a partes iguales) y el importe restante del (aproximadamente 11,3 millones de euros) en el plazo de dieciocho meses tras la fecha de firma de la operación.

PUBLICIDAD

Asimismo, a los efectos de financiar la transacción, Forjar y Solid Rock han suscrito con JP Morgan SE sendos contratos de derivados sobre las acciones. JP Morgan realizará un proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, cuyos términos se harán públicos mediante una comunicación de información privilegiada separada, con el objetivo de gestionar su exposición bajo el referido 'collar agreement'.