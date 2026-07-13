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La UE y Reino Unido aprueban sanciones contra Rusia por ataques cibernéticos a Europa

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La Unión Europea ha formalizado este lunes la imposición de sanciones contra nueve personas y cuatro entidades rusas vinculadas al "ecosistema cibernético" del Kremlin, en una acción coordinada de manera inédita con Reino Unido, que ha aplicado medidas simultáneas a un total de 24 individuos y organizaciones bajo sus respectivos regímenes de sanciones.

En total, las nuevas medidas restrictivas afectan a 24 personas y organizaciones, de las cuales 13 han sido sancionadas directamente por el bloque comunitario y Londres, y varios de ellos también por Reino Unido, incluyendo a miembros de la inteligencia militar rusa, grupos de piratas informáticos y desarrolladores de virus informáticos.

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Ambas partes han acusado a Rusia de mantener un "ecosistema" cibernético dañino para golpear a los países europeos de forma sistemática desde el año 2010. Entre las acciones más graves denunciadas figura un ataque atribuido a los servicios secretos de Rusia (FSB) contra la red de energía de Polonia que intentó dejar sin electricidad a unos 500.000 ciudadanos en pleno invierno.

Destacan también intrusiones gubernamentales en Francia, Alemania, Dinamarca o Finlandia, y el uso de virus informáticos para el robo masivo de contraseñas e información personal.

Entre la lista de sancionados destaca Iván Kasyanenko, un alto cargo de la inteligencia militar rusa (GRU) implicado en operaciones del Grupo Wagner en África y en el envenenamiento de un exespía ruso en suelo británico en 2018. Asimismo, se ha sancionado a los líderes de los grupos de piratas informáticos CARR y Z-Pentest, responsables de atacar instalaciones de agua y energía de países europeos que apoyan a Ucrania.

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Por su parte, Reino Unido ha sumado a sus sanciones a Rybar LLC, una empresa financiada por el Kremlin responsable de difundir noticias falsas y desestabilizar procesos electorales en Europa, además de penalizar a los responsables del virus Lumma Stealer, empleado para el robo a gran escala de datos personales y gubernamentales.

Las personas y entidades sancionadas sufrirán la congelación de los bienes y cuentas bancarias que tengan en suelo europeo o británico, además de la prohibición de viajar a estos territorios y de realizar cualquier tipo de negocio o transacción financiera con empresas de la UE o de Reino Unido.

Finalmente, tanto el bloque comunitario como Londres han celebrado su estrecha coordinación frente a las amenazas híbridas de Rusia y han hecho un llamamiento a aumentar la cooperación con otros socios internacionales, incluida la OTAN, para garantizar un espacio digital seguro.

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