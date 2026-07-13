Un fallecido y cuatro heridos graves se reportan por accidente de tráfico en oeste de Cuba

La Habana, 13 jul (EFE).- Un fallecido y cinco heridos graves es el saldo preliminar de un accidente de tráfico ocurrido este lunes en una carretera de la provincia Artemisa, en el oeste de Cuba, informaron medios estatales.

Los primeros informes apuntan como posible causa del accidente a la pérdida de control del vehículo que transportaba a un grupo de jóvenes que regresaban a su unidad militar después de una licencia reglamentaria, según reportó el periódico provincial El Artemiseño.

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El diario indicó que las investigaciones a cargo de peritos especializados continúan en el lugar del accidente.

Entre los heridos se encuentra el conductor del vehículo, cinco jóvenes fueron reportados en estado grave y una veintena están en observación aunque sin peligro para sus vidas, de acuerdo con la nota.

Datos divulgados por la Comisión Nacional de Seguridad Vial indicaron que entre enero y marzo de 2026 se registraron 1.234 accidentes, con un saldo de 153 fallecidos y 1.154 lesionados.

El mismo informe señaló que las motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en un 74 % de los siniestros y refirió que entre las principales causas estuvieron la falta de atención de los conductores, el no respeto al derecho de vía y el exceso de velocidad.

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En 2025 se registraron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados, según la Comisión que identificó la incidencia del factor humano en la mayoría de esos hechos.

El Gobierno cubano ha reconocido que el mal estado de las vías y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre cuarenta y setenta años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito. EFE

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