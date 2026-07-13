La Fiscalía de Perú recupera los restos de cinco víctimas de Sendero Luminoso de 1984

Lima, 13 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú recuperó los restos de cinco personas que permanecían desaparecidas desde 1984 en la surandina región de Ayacucho, víctimas de un ataque del grupo subversivo Sendero Luminoso en la comunidad de Pillo, en plena época del estallido de la violencia terrorista que golpeó el país entre 1980 y 2000, según informó este lunes el Ministerio Público.

Las restos óseos y elementos asociados como prendas y objetos corresponderían a Lucio Escarza, Sofía Andía, Francisco Lázaro, Genaro Andía y Rufina Solís, quienes fueron asesinados por un contingente de entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso.

El 12 de setiembre de 1984, el grupo subversivo maoísta fundado por el fallecido Abimael Guzmán atacó con armas de fuego, granadas de guerra y explosivos artesanales a la comunidad de Pillo en represalia por el apoyo que daba la población local, organizada en rondas campesinas, a las Fuerzas Armadas, indicó la Fiscalía.

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La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo de la fiscal provincial Diana Obregón, dirigió la exhumación de los restos que estuvo a cargo del Equipo Forense Especializado (EFE) en el distrito de San Miguel, en la provincia de La Mar.

Las labores fiscales y forenses se concentraron en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras.

La región de Ayacucho concentró el mayor número de víctimas de Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno, que fueron estimadas en 69.000 a nivel nacional por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), debido al ataque contra sus autoridades locales, comunidades y aparato productivo con el fin de que se sumen a su lucha contra el Estado peruano.

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Guzmán y la cúpula de Sendero fueron capturados en Lima por la Policía Nacional en 1992, y condenados por terrorismo, lo que desactivó progresivamente la actividad armada de este grupo y sus fuerzas remanentes se replegaron a regiones de muy difícil acceso de la selva en alianza con las mafias del narcotráfico y otras actividades ilícitas.EFE