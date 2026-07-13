Justicia mexicana ordena juicio contra exdirector de Pemex por violencia contra su mujer

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- Una jueza de control del estado mexicano de Morelos (centro) ordenó juicio contra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla por presunta violencia en el ámbito familiar contra su esposa y su hijo menor de edad.

La decisión la tomó la magistrada especializada Adriana Correa en una audiencia en la que, por otra parte, rechazó la imputación que afrontaba el exfuncionario por violencia vicaria, al argumentar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no acreditaron este cargo penal, según informaron medios mexicanos.

PUBLICIDAD

Rodríguez Padilla se encuentra en prisión provisional después de que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara por violencia machista tras publicar un vídeo en redes sociales en el que se ve al antiguo responsable de la estatal Pemex agrediendo y golpeando a su mujer, de nacionalidad cubana.

No obstante, el caso dio un giro este lunes, cuando la jueza anunció que la denunciante realizó un escrito en el que habría concedido un perdón a su marido y expresaría su voluntad de no continuar con el proceso penal, de acuerdo con medios locales.

PUBLICIDAD

De confirmarse este extremo, no supondría el fin de la investigación, ya que el delito de violencia en el ámbito familiar también se persigue de oficio por las autoridades mexicanas.

Por su parte, la defensa legal de Rodríguez Padilla pidió la libertad de su cliente y cuestionó las pruebas presentadas en su contra.

El antiguo titular de Pemex fue detenido la semana pasada Ciudad de México gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad, lo que causó polémica en México al tratarse de un antiguo alto funcionario del Gobierno federal.

Además, este caso se produce en un país en el que la violencia contra las mujeres es una de las principales lacras sociales.

La Secretaría de las Mujeres calificó su arresto como un "un mensaje de cero impunidad para quien ejerza violencia contra las mujeres", mientras que Sheinbaum garantizó que su Administración no va a "proteger a nadie" ante un caso como este.

PUBLICIDAD

El vídeo que provocó la apertura de la investigación judicial se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda. EFE