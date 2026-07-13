Agencias

Intoxicado un trabajador tras una fuga de ácido de un bidón de 700 litros en una bodega de La Roda

Guardar
Google icon
Imagen A552YR6MUJGFFJJEMAG6Q52R2M

Un trabajador de 27 años de edad ha resultado intoxicado este lunes tras producirse una fuga de ácido por la rotura de un bidón de 700 litros en una bodega, situada en la Avenida Segunda del polígono industrial 'El Salvador' de la localidad albaceteña de La Roda.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.50 horas.

Los bomberos del municipio han contenido el derrame y ventilado la nave, cuyos trabajadores han tenido que ser desalojados. El afectado ha sido trasladado al Hospital de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico y al lugar se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Inicia la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en las playas del norte de Perú

Infobae

El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561

Infobae

Firma suiza UBS advierte riesgos desiguales por el fenómeno de El Niño en América Latina

Infobae

Francia reforzará el apoyo militar a Kiev, que adquirirá 16 Rafales y baterías antiaéreas

Infobae

Obispos centroamericanos expresan preocupación por el monseñor nicaragüense Abelardo Mata

Infobae