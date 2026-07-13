Helen Lindes hace balance de sus 15 años de amor y 3 hijos en común con Rudy Fernández: "No hemos tenido ninguna crisis"

Helen Lindes y Rudy Fernández forman, desde 2011, una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional. El 4 de julio de 2015 se daban el 'sí quiero' en una ceremonia de ensueño en la tierra natal del exjugador de baloncesto, Mallorca. Coincidiendo con su undécimo aniversario de boda, la modelo ha hecho balance ante las cámaras de Europa Press de su historia de amor con el exdeportista y ha revelado el secreto para cuidar su relación con tres niños pequeños -Alan (9), Aura (6) y Anaís (1)- en casa que ocupan casi todo su tiempo.
- CHANCE: ¿Cómo se presenta el verano?
- HELEN: Pues muy bien, nos iremos seguramente a Mallorca y a Lanzarote en agosto, ahora en julio nos quedamos en Madrid y nada, muy tranquilo. Estamos metiendo en campus porque al final cuando están mucho tiempo en casa se aburren y nada, llevo a mis hijos a la hípica para que monten a caballo, que estamos ahí muy metidos en el mundo. Thor, mi caballo, es mi cuarto hijo. Me lo regaló Rudy y estoy encantada, muy involucrada en la hípica y quiero fomentar esta saludable afición en mis hijos.
PUBLICIDAD
- CH: Acaba de ser tu aniversario de boda. ¿Qué balance hacemos después de todo esto?¿ cómo estáis? ¿Fortalecen los años en el amor?
- HELEN: Pero totalmente. Yo recuerdo el día de mi boda como un momento de paz absoluta y de unión increíble con mi pareja. Y yo creo que, a lo largo de estos 11 años, lo único que hemos hecho es afianzar esa unión. Y bueno, con tres hijos, es que mejor imposible. Recuerdo mi boda como un día muy calmado. Yo lo tenía todo súper bien organizado, porque llevaba como un año organizando Todo de cada detalle, y yo sabía que ese día iba a salir perfecto, y así fue.
PUBLICIDAD
- CH: Con tres hijos, ¿cómo se cuida también la pareja? Porque el amor entre vosotros, entre la pareja, también hay que cuidarlo, imagino, ¿no?
- HELEN: No es fácil porque él está muy ocupado, yo también tengo mis cosas, estamos muy pendientes de los niños también, que no queremos pasar tiempo libre sin ellos, y al final, claro, la pareja sola también necesita sus momentitos, ¿no? De romanticismo y relax, que nos han unido muchísimo, son muchas horas en el campo de golf y es una afición que hemos cogido los dos a la vez, así que no es él muchísimo mejor que yo, es el único deporte en el que puedo decir que Rudy es más o menos, sí, con nuestro hándicap, así que sí, intentamos buscar nuestros momentos.
PUBLICIDAD
- CH: Los niños ¿Cómo están?
- HELEN: Bueno, Alan tiene 9, Aura 7 y la bebé tiene un año y medio, es muy observadora y sus hermanos se portan fenomenal con ella, la cuidan muchísimo, que yo creo que ese hueco que había, que hay 5 años de diferencia entre mis dos hijas, ha venido muy bien porque la mediana ya es lo suficientemente mayor como para cuidar de la pequeña y se llevan muy bien, así que muy bien.
PUBLICIDAD
- CH: Con tantos años juntos, tres hijos... ¿es fácil superar una crisis?
- HELEN: De momento no hemos tenido ninguna. Afortunadamente, somos dos personas muy tranquilas y muy caseras, y no tenemos, bueno, Rudy tiene un poco más de carácter que yo, pero lo usa más en el terreno de juego, digamos, que en casa. En casa es un trozo de pan y nos llevamos muy bien.
PUBLICIDAD
- CH: ¿Qué te gustaría que fueran los niños de mayores? ¿Te gustaría que siguieran vuestros pasos?
- HELEN: Pues lo que quieran ser, que sean felices, sobre todo, pero nuestro hijo mayor está ahora es portero de fútbol y está convencido que va a ser futbolista. Ya se verá. Qué sean felices, pero también que se dediquen a algo. No digo al deporte o a la moda, pero sí me gustaría que fuese algo creativo, ¿no? Porque tanto Rudy como yo hemos tenido la suerte de poder viajar muchísimo, conocer otros países, y yo creo que una profesión que le brinde esa oportunidad a mis hijos estaría muy bien.
PUBLICIDAD
- CH: ¿Ha habido mucha diferencia a la hora de la maternidad entre los tres?
- HELEN: Sí, la primera vez, cuando eres madre primeriza, pues todo te resulta con mucho miedo, con muchas inseguridades. Y ya el tercero es es una maravilla porque ya todo, ya te lo sabes todo.
- CH: ¿Alan y Aura llevan los roles de hermanos mayores bien?
- HELEN: Cuidan muchísimo de la pequeña y eso es increíble.
- CH: ¿Y ganas de un cuarto? ¿Te gustaría ampliar la familia?
- HELEN: No, no, no. ¿Ya no? No, cero, cero. Cero ganas de seguir. Yo creo que con tres ya se cierra el círculo, es un número muy bonito y... Y además, entre todos hacemos el cinco, que es el número de Rudy, de su dorsal. Está todo pensado.
PUBLICIDAD