Francisco Rivera, tajante ante el estado de deterioro de Cantora: "Te puedo dar una opinión muy pobre"

Tras la emisión del especial de Mediaset 'El precio de Cantora' que ha sacado a la luz el estado de deterioro y abandono total en el que se encuentra Cantora meses después de que Isabel Pantoja saliese definitivamente de la finca para instalarse en Gran Canaria, todas las miradas están puestas en la reacción de los familiares de Paquirri al hecho de que la tonadillera haya descuidado el legado que les dejó el torero a ella y a Kiko Rivera hasta el punto en el que lo ha hecho, con el interior del cortijo lleno de humedades, grietas y suciedad, la piscina con el agua estancada y llena de algas, y la plaza de toros cubierta por excrementos de animales.

Tal y como ha revelado la revista 'Semana', a la cantante de 'Marinero de luces' no le ha importado que todo el mundo haya visto las malas condiciones en el que está el que fue su hogar, aunque su equipo de trabajo sí ha querido dejar claro que se fue de allí hace más de dos años y es normal que en ese tiempo una finca rural de tales dimensiones haya sufrido un declive como este puesto que requiere muchos cuidados; algo que sí tenía cuando la propia Isabel vivía allí, cuando el lugar estaba limpio y bien conservado.

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Mientras Kiko guarda silencio, e Isa Pantoja ha confesado que le da mucha pena ver como está Cantora ya que en el fondo siempre creyó que algún día regresaría a la finca en la que se crió, la familia Rivera no ha dudado en expresar su malestar por cómo la cantante ha dejado 'morir' de tal manera lo que Paquirri consiguió a base de sangre y tanto esfuerzo. Tanto José Antonio Canales Rivera como Antonio Rivera, sobrino y hermano del torero de Barbate, han confesado que están muy enfadados y tristes porque la finca no tendría que estar en ese estado deplorable.

Y ahora es Francisco Rivera el que por primera vez se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre el abandono de Cantora. Como ha asegurado rotundo, "no he visto nada. Te puedo dar una opinión muy pobre sobre nada porque no sé de qué me estás hablando la verdad". "No te puedo decir nada la verdad, no sé qué decirte, no peudo opinar porque cuando de algo que no sé, que no he visto... no puedo opinar. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo vengo de currar, y el resto no sé nada, hijo. Perdona, pero te puedo ayudar muy poco, la verdad" ha insistido, reaccionando con indiferencia y desmarcándose del impactante deterioro de la finca de su padre.

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Además, y a pesar de su intención de mantenerse al margen de este tema, sí ha revelado que por el momento Kiko no ha dado ningún paso más para entregarles a él y a Cayetano las cabezas de toros de Paquirri que se llevó de Cantora como prometió: "Tampoco te puedo decir mucho más. No hemos hablado con él. Te sirvo de muy poco hoy".

Sin embargo, y para terminar, Francisco ha lanzado un dardo a Pantoja al reconocer que el hecho de que la finca esté abandonada y en tan malas condiciones es algo que "no me extrañaría nada".