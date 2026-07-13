Agencias

Una menor muere en la zona de baño de La Fontcalda en Gandesa (Tarragona) por un desprendimiento

Guardar
Google icon
Imagen QGESGZGRYRH6FDML36CSBVRVTI

Una menor de edad ha muerto este domingo por la tarde en la zona de baños dels Estrets de la Fontcalda, una popular zona de baño de aguas interiores del municipio de Gandesa (Tarragona), debido a un desprendimiento de piedras de las paredes de las pozas.

Una mujer de 24 años también resultó herida grave en el mismo incidente y los Bombers, que recibieron la alerta a las 15.20 horas. han activado el helicóptero del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de montaña con médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y tres dotaciones terrestres de soporte, han informado en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los servicios médicos no han podido hacer "nada" para salvar la vida de la menor y los efectivos de rescate de los Bombers han hecho la extracción de la mujer herida grave y el helicóptero le ha llevado al campo de fútbol de Gandesa, donde se esperaba el helicóptero del SEM.

Ha sido trasladada a Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII en estado grave.

Las patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos han habilitado un espacio "seguro" en el que familiares y acompañantes de las víctimas han sido atendidos por efectivos de apoyo psicológico del SEM.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ministro de Defensa de Colombia anuncia que se apartará del cargo por unos días por un procedimiento médico

El ministro de Defensa de Colombia anuncia que se apartará del cargo por unos días por un procedimiento médico

El embajador de EEUU ante la ONU reitera que Cuba es "una amenaza" para la "seguridad nacional" de EEUU

El embajador de EEUU ante la ONU reitera que Cuba es "una amenaza" para la "seguridad nacional" de EEUU

El ministro de Comercio indio inicia en España una gira para acelerar el acuerdo con la UE

Infobae

Temas del día de EFE Internacional del lunes, 13 de julio de 2026 (07:30 GMT)

Infobae

El Gobierno de Chile niega haber tratado con EEUU la candidatura de Bachelet a secretaria general de la ONU

El Gobierno de Chile niega haber tratado con EEUU la candidatura de Bachelet a secretaria general de la ONU