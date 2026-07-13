El embajador de EEUU ante la ONU reitera que Cuba es "una amenaza" para la "seguridad nacional" de EEUU

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha afirmado que Cuba supone "una amenaza para su propio pueblo" y también para la "seguridad nacional" estadounidense, alegando que acoge elementos de las inteligencias de Rusia y de China.

"El régimen cubano no solo representa una amenaza para su propio pueblo, sino también para la seguridad nacional, y este Gobierno no lo tolerará por más tiempo", ha declarado el diplomático norteamericano en una entrevista para la cadena Fox.

En la misma, Waltz ha apuntado a bases "tanto rusas como chinas", sosteniendo a este respecto que ambos países "tienen todavía puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba". "Justo frente a nuestras costas", ha precisado.

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Sin embargo, ha ensalzado los esfuerzos de la Administración de Donald Trump por reducir la supuesta presencia de Moscú y Pekín en América: "Ya no están en Venezuela, ya no están en el sur de Centroamérica... Ni siquiera en el Canal de Panamá", ha defendido, apuntando a una supuesta mayor presencia china y rusa en la región "bajo la administración (del expresidente Joe Biden) y administraciones anteriores".

Las declaraciones del embajador ante la ONU llegan en el marco de un renovado impulso en la campaña de presión de Washington contra La Habana, bajo la cual el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advertía este mismo sábado que el Ejecutivo republicano seguirá empleando "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista".

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A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro en el país insular.

En cambio, desde la isla, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha venido denunciando que el país entero es el objetivo de un castigo colectivo impuesto desde la Casa Blanca.