Fabián o Pedri, la duda a resolver tras el último entrenamiento de España

Dallas (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La selección española de fútbol llevó a cabo este lunes su último entrenamiento antes de afrontar las semifinales del Mundial el martes ante Francia en el estadio de Dallas, con una duda en el once titular por resolver: Fabián Ruiz o Pedri.

Éste fue el único cambio que hizo de inicio Luis de la Fuente ante Bélgica respecto a su alineación en los dos partidos anteriores, Portugal y Austria, respectivamente, y mantiene la incógnita en la víspera de enfrentarse a Francia.

Fabián fue titular en el debut y no volvió a serlo hasta los cuartos de final. Una apuesta exitosa del técnico en su once titular. Aún así, el centrocampista del París Saint-Germain dejó su sitio en el terreno de juego para que entrase Pedri en el minuto 55.

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Y uno de los dos empezará desde el banquillo este martes en Dallas ante Francia. La decisión la tomará Luis de la Fuente tras el último entrenamiento en el Cotton Bowl, en el que España libró de la lluvia que arreció sobre la ciudad texana durante las horas previas al entrenamiento.

Una sesión que arrancó con el habitual pasillo de collejas a los cumpleañeros: Lamine Yamal y Víctor Muñoz, que cumplen 19 y 23 años, respectivamente. Ambos pasaron juntos y lo más rápido posible entre las bromas de sus compañeros.

Tras esto, durante los 15 minutos abiertos a la prensa, los internacionales, con todos los 26 disponibles, llevaron a cabo ejercicios de calentamiento y rondos, en espacio reducido primero y más tarde en el centro del campo antes de seguir afinando detalles para las semifinales ante Francia.

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Partido de alto nivel, “final anticipada”, transmiten, incluso, los futbolistas de España ante una selección a la que han vencido en las dos últimas semifinales que han disputado, en la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa de 2024. Éxito que persigue la selección española en este Mundial para poder bordarse al pecho su segunda estrella de campeona del mundo.