El senador republicano Lindsey Graham murió por una "disección aórtica", según los análisis forenses preliminares

La muerte del senador republicano estadounidense Lindsey Graham habría estado causada por un problema coronario, concretamente una "disección aórtica causada por una aterosclerosis", según un examen preliminar realizado por la oficina del jefe médico forense del distrito de Columbia, Francisco Diaz.

"Los hallazgos del examen preliminar fueron: disección aórtica debida a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica", afirma el documento, que apunta que aún deben completarse "todas las pruebas toxicológicas y microscópicas", tras lo que se emitirá un certificado de fallecimiento, según el citado texto, publicado por la portavoz de Graham, Taylor Reidy, a través de redes sociales.

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El jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffrery Carrol, y Diaz han indicado en un comunicado conjunto que "siempre que se realiza una autopsia en el Distrito de Columbia, el patólogo también ordena pruebas toxicológicas exhaustivas y un análisis microscópico". "Ambos procesos que requieren tiempo", han explicado, según ha recogido el diario 'Politico'.

Graham, senador por Carolina del Sur y uno de los aliados más férreos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió el sábado a los 71 años de edad, según confirmó su oficina, que achacó el fallecimiento a una "breve y repentina enfermedad".

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La muerte de Graham, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representa una conmoción para el ala neoconservadora del Partido Republicano-- el senador había aparecido en público el viernes durante una visita a Ucrania-- y queda por ver su impacto en la composición de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.