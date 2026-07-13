Muere un palestino en un ataque de Israel contra un campamento de refugiados en Gaza pese al alto el fuego

Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado una vivienda en el campamento de refugiados de Al Maghazi, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo lunes que 1.108 personas han muerto y 3.578 han resultado heridas por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos ocho fallecidos y 32 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que en este periodo tiempo se han recuperado 800 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes tras el citado acuerdo. Las fuerzas israelíes están en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del enclave.

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Por otra parte, ha afirmado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.231 muertos y 173.686 heridos, si bien ha subrayado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.