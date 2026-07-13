Ayuso censura la "falta de apoyo económico" del Gobierno para la Fórmula 1 en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes la "falta de apoyo económico" del Gobierno de la nación en eventos que se celebran en la región y se ha referido, en concreto, al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, cargando contra las que no querían que se llevara a cabo la competición en Madrid.

En un desayuno informativo celebrado en la capital, la dirigente regional ha subrayado que el Gran Premio de España va a generar alrededor de 450 millones de euros de impacto económico cada año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región. "Es una gran inversión que no cuesta al contribuyente madrileño, a pesar del retorno que tiene para la Comunidad de Madrid", ha reivindicado.

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Así, ha indicado que aunque hubiera sido comprensible que se hubiera contribuido también con aportaciones públicas, "no ha sido necesario", y ha subrayado que en Cataluña la inyección de dinero público "ha superado los 40 millones de euros". "Y no tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que lo defienden, han buscado con ese mismo pretexto que el premio en Madrid no se celebrara", ha afirmado.

En concreto, ha señalado que las subvenciones culturales directas a entidades radicadas en la Comunidad de Madrid "ha sido del 1,59%", mientras que en Cataluña este porcentaje "asciende al 91,80%". "Lo mismo sucede con las inversiones para instalaciones deportivas en municipios de Madrid: el 100% de las ayudas desde 2023 han ido directamente a Cataluña", ha afirmado, si bien ha destacado que Madrid es "sede de competiciones de máxima relevancia internacional" que benefician a toda la nación.

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Díaz Ayuso considera que los españoles "ya no son iguales ante la ley y las oportunidades", ya que dependen de la "necesidad estratégica del Gobierno" y, según la región en la que viven, "importas más o menos". "Y si lo haces en la Comunidad de Madrid, directamente te conviertes en su cajero automático. Sin respetar ni el gasto público que siempre recae sobre los hombros del contribuyente, ni el esfuerzo que realizan todos los días las familias y las empresas de Madrid", ha lamentado.