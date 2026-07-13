El partido de Le Pen llama "racista" a Rajoy por sus comentarios "lamentables" sobre la selección de Francia

Agrupación Nacional, partido de la líder de ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha tachado este lunes al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de "racista" por sus comentarios sobre que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", incidiendo en que son unos comentarios que "todo el mundo debería condenar".

"El señor Rajoy es un racista. Sencillamente, sus declaraciones son escandalosas, vergonzosas y lamentables. Todo el mundo debería condenarlas", ha afirmado Julien Odoul, diputado en la Asamblea Nacional francesa y portavoz de la formación de Le Pen, en una entrevista con France Info.

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El portavoz ha achacado estos comentarios a que hay personas "obsesionadas con la raza" y que "consideran que el color de la piel y el origen lo determinan todo".

"Eso es totalmente la antítesis del proyecto francés. El proyecto francés consiste en que hay tres colores: azul, blanco y rojo, sea cual sea el origen o la religión de cada uno", ha afirmado Odoul sobre la polémica suscitada por el artículo de Rajoy sobre el partido de semifinales del Mundial de fútbol que se disputa este martes entre Francia y España.

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En todo caso, Odoul ha subrayado que hay unas declaraciones del presidente del Senado senegalés, Ousmane Sonko, en las que "dijo exactamente lo mismo" tras incidir en que el ganador del Francia contra Senegal en la primera fase resultaría en la victoria de un "país africano de verdad".

"Sonko también hizo comentarios racistas. Sin embargo, observo que hay mucha más indignación hacia el señor Rajoy, un dirigente español, que hacia el señor Sonko, un dirigente senegalés", ha expuesto.

Los comentarios del exmandatario español han provocado desde este domingo la salida en tromba del Ejecutivo francés que tachó de "absolutamente inaceptables" estas palabras. A las críticas del ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, o la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, se sumó la Embajada de Francia en España que recordó que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

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