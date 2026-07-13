Boeing mostrará el 777X y su cartera de productos en el Salón Internacional de Farnborough

Boeing mostrará su actual cartera de productos comerciales, de defensa y de servicios en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, que tendrá lugar del 20 al 24 de julio en la localidad británica del mismo nombre, destacando la muestra de una sección interior del avión 777X a tamaño real, según un comunicado.

"Esperamos reconectar con nuestros clientes y proveedores, y fortalecer nuestras alianzas internacionales, incluyendo el compromiso de Boeing con Reino Unido desde hace más de 85 años, basado en toda nuestra gama de capacidades comerciales, de defensa y de servicios", ha destacado su presidente y CEO, Kelly Ortberg.

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Por primera vez, el avión de combate no tripulado MQ-28 Ghost Bat se exhibirá de forma estática en la feria aeronáutica, mientras que el stand de la compañía tendrá espacio para el simulador de cabina de vuelo del T-7.

Entre otros productos, Boeing también exhibirá el Boeing MQ-28 Ghost Bat, junto con los helicópteros CH-47F Chinook del ejército de EEUU y el CH-47 Chinook del mando conjunto de aviación de Reino Unido.

Además, destacará su oferta de servicios para clientes gubernamentales y comerciales, que incluye repuestos, modificaciones, productos para cabina, servicios digitales y soluciones de capacitación. La exhibición también contará con el 'Modelo de Impacto Climático Boeing Cascade', una herramienta de modelado y visualización de datos que evalúa estrategias para lograr una aviación más sostenible.

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Por último, distintos directivos de la firma estadounidense participarán en paneles de debate durante la celebración de la feria aeronáutica, mientras que la compañía también organizará ruedas de prensa o encuentros con los medios.