Agencias

Muere un menor de edad ruso tras el ataque de un dron ucraniano en la región de Bélgorod

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Moscú, 12 jul (EFE).- Un menor de edad ruso de 13 años falleció hoy en un hospital de la región fronteriza de Bélgorod a consecuencia de las heridas recibidas este sábado por el ataque de un dron ucraniano, según informaron las autoridades locales.

"En el hospital regional clínico pediátrico murió un menor de edad a consecuencia de las heridas recibidas tras el ataque de un dron del Ejército ucraniano en el distrito de Gráivoron", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en MAX, la red de mensajería rusa.

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El dron atacó al niño este sábado mientras montaba en bicicleta y fue trasladado al Hospital Central de Gráivoron con múltiples heridas de esquirlas en la cara y el abdomen.

"Los médicos lucharon por su vida hasta el final, pero las heridas resultaron incompatibles con la vida", concluyeron las autoridades.

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ha superado las 80 personas. EFE

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