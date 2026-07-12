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Muere el obrero herido tras caer desde cuatro metros en Valldemossa

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El obrero que ingresó en estado crítico en el Hospital Son Espases tras caer desde cuatro metros mientras reparaba un tejado en Valldemossa el pasado martes ha fallecido.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha lamentado en redes sociales la muerte de este trabajador en un accidente laboral.

También la consellera del ramo, Catalina Cabrer, ha expresado en redes sociales su pésame a la familia y amigos. "Todo el apoyo de la Conselleria y del Ibassal para investigar este accidente", ha señalado.

Según las primeras pesquisas, la víctima, un hombre boliviano de unos 40 años, estaba reparando unas tejas cuando parte del tejado se hundió y el varón cayó al interior del almacén.

El accidente ocurrió este martes, sobre las 16.23 horas y el compañero del trabajador dio el aviso al 061 y la ambulancia desplazada al lugar le practicó maniobras de reanimación durante 10 minutos. Una vez estabilizado, fue traslado en estado crítico al hospital de referencia.

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