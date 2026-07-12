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Tenso y emocionante sexto encierro de los Sanfermines, con un herido por asta

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Pamplona (España), 12 jul (EFE).- El sexto entierro de los Sanfermines, tenso, emocionante y protagonizado por los toros de la ganadería de La Palmosilla, se saldó con un herido por asta y una afluencia multitudinaria al coincidir con domingo.

Según el primer parte de heridos, nueve corredores fueron atendidos, uno por cornada y el resto por contusiones de diversa consideración.

El encierro, que duró dos minutos y medio, se caracterizó por la cantidad de golpes y trompicones que los toros provocaron, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales embistió a un grupo de corredores.

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La manada salió compacta del corral de Santo Domingo, algo que duró poco tiempo. El ritmo de los animales de La Palmosilla no fue explosivo, pero sí constante, lo que posibilitó que los mozos protagonizaran carreras más largas de lo habitual.

En los tramos finales, los toros se perdieron en la multitud y cuando los primeros encaraban la Plaza de Toros de Pamplona, uno de ellos embistió a un grupo de corredores, quedándose durante unos instantes que supusieron el mayor momento de peligro. En esta zona se produjo la herida penetrante en el codo. EFE

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(foto)(vídeo)

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