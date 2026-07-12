La Policía Foral recupera 29 móviles en una sola noche de San Fermín y detiene a dos personas

Patrullas de la División de Prevención y Atención Ciudadana de la Policía Foral, dentro de las labores de prevención y vigilancia enmarcadas en el dispositivo de seguridad de los Sanfermines, han logrado recuperar en una sola noche un total de 29 teléfonos móviles, todos ellos de alta gama.

La actuación se inició tras la denuncia de unas de las víctimas que, a su vez, avisó al cuerpo autonómico de la geolocalización y posicionamiento de su terminal robado en la Plaza Santa Ana, en el casco antiguo de la ciudad.

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Hasta el lugar acudieron agentes de paisano especializados en la prevención y posterior seguimiento de este tipo de robos, quienes hallaron una bolsa oculta en la mencionada plaza con una docena de estos terminales. En ese momento, se decidió establecer un dispositivo de espera y búsqueda para la localización de los autores de los robos.

Mientras tanto, agentes integrantes del dispositivo iniciaron el seguimiento discreto de dos varones que levantaron sus sospechas en las proximidades. Pasado el tiempo, les acabaron conduciendo hasta el punto donde habían depositado los anteriores móviles robados, momento en que los policías en espera y los perseguidores detuvieron a estas dos personas, dos jóvenes de 25 y 27 años, quienes portaban 17 móviles más a los ya encontrados con anterioridad.

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Desde la División de Policía Judicial ya han iniciado las correspondientes diligencias y, en estos momentos, se están realizando las labores de investigación necesarias para identificar, localizar y proceder a la devolución de los teléfonos móviles a sus legítimos propietarios.

Desde la Policía Foral se recomienda a los propietarios de terminales móviles que, ante la pérdida o robo de su teléfono, es de gran ayuda para su posterior recuperación tener anotados dos o tres contactos entre los contactos de emergencias.

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Igualmente, recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener las pertenencias siempre a la vista y de interponer la correspondiente denuncia aportando el número IMEI del terminal en caso de sufrir un hurto.