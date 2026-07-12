Pakistán pide contención a Irán tras la ruptura de la tregua y nuevos ataques en el Golfo

Islamabad, 12 jul (EFE).- El viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, urgió este domingo a una desescalada inmediata durante una conversación telefónica de urgencia con su homólogo iraní, Abás Araqchí, tras la nueva ola de ataques en la región y la ruptura de la tregua.

"El ministro de Exteriores instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabad en junio de 2026", informó en un comunicado la cancillería paquistaní.

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El jefe de la diplomacia de Pakistán llamó al diálogo como "única vía viable para resolver las disputas" y reiteró la disposición de Islamabad, que actúa como mediador oficial en el conflicto, para seguir desempeñando un papel constructivo que devuelva la estabilidad a la zona.

La llamada de última hora se produce en medio de una masiva escalada militar desatada esta madrugada. Tras el asalto y posterior incendio en el estrecho de Ormuz del buque de bandera chipriota GFS Galaxy, atribuido por Washington a la Guardia Revolucionaria de Irán, Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos sobre 140 objetivos en territorio iraní.

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En respuesta a la ofensiva estadounidense, Teherán declaró el cierre total de Ormuz y ejecutó una lluvia de contrataques con misiles y drones que alcanzó posiciones en Baréin, Kuwait, Jordania, Catar y Omán, obligando a varios países de la región a activar sus defensas antiaéreas.

El sábado, Dar insistió en que las partes deben dar "el tiempo y espacio necesarios" a los mecanismos de mediación durante una conversación con su par saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

La ronda de contactos de la diplomacia paquistaní sigue a las llamadas que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mantuvo el viernes con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, cuyo país ejerce junto a Islamabad las labores de mediación para tratar de lograr una paz definitiva. EFE

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