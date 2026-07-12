Roban la figura de Curro, la icónica mascota de la Expo Universal de 1992 de Sevilla

Sevilla (España), 12 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Sevilla denunció este domingo el robo de la figura de Curro, la icónica mascota de la Exposición Universal de 1992, instalada en la Isla de la Cartuja, donde se celebró ese evento.

El robo de la estatua, instalada hace poco más de un mes en la Puerta de la Barqueta, uno de los accesos a la isla, será denunciado e investigado, aseguró el Ayuntamiento en redes sociales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, calificó de "intolerable" este acto vandálico.

La escultura de Curro, convertido en un símbolo para una generación entera de habitantes de la región de Andalucía (sur), fue instalada en uno de los nuevos bancos de este entorno para rendir homenaje a una de las mascotas más queridas de la historia reciente.

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El Puente de la Barqueta, que da acceso a la puerta del mismo nombre, es uno de los grandes símbolos del legado de la Expo 92 en Sevilla y fue construido entre 1989 y 1992 para permitir el acceso al recinto de la Exposición Universal. EFE

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