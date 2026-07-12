Cuba lamenta muerte del exemir de Catar y subraya su papel en las relaciones con la isla

La Habana, 12 jul (EFE).- El Gobierno cubano lamentó este domingo el fallecimiento del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani y subrayó su contribución “de manera decisiva al desarrollo” de “los históricos lazos de amistad y solidaridad” entre Qatar y la isla caribeña.

“Cuba comparte el dolor que embarga al amigo pueblo qatarí y extiende sus sentidas condolencias al Emir de Qatar, Su Alteza, el Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, a su familia, al gobierno y a ese hermano pueblo”, puntualizó esta jornada en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

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A su vez, recordó que el exemir “contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar y “fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe”, en referencia al líder de la Revolución de la isla, Fidel Castro (1926-2016).

Por su parte, el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez también expresó las “sentidas condolencias” a la familia del exemir, así como al Gobierno y al pueblo qataríes; y resaltó “su contribución al desarrollo de los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre ambas naciones”.

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El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, quien falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), y durante su gobierno, el país experimentó un desarrollo económico, social y cultural que fortaleció su posición en la comunidad internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien llegó al poder con tan solo 33 años.

El exemir de Catar será enterrado en el Cementerio de Lusail, al norte de Doha y el país ha anunciado el “luto general en todo el país por la gran pérdida nacional” del exemir de cuatro días desde este domingo. EFE

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