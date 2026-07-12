Biden lamenta la muerte de Graham: "A menudo discrepábamos, y a veces de forma acalorada"

Nueva York, 12 jul (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden lamentó este domingo la muerte del senador republicano Lindsey Graham y recordó el tiempo que compartieron en el Congreso.

Biden, demócrata, y Graham coincidieron en el Senado durante más de una década y, según afirmó Biden, colaboraron estrechamente en muchos asuntos.

"Viajamos juntos por todo el mundo como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. A menudo discrepábamos, y a veces de forma acalorada", escribió el expresidente en un mensaje en X.

Sin embargo, Biden afirmó que ambos coincidían en "la enorme importancia del servicio público".

"Al igual que yo, él amaba el Senado como institución, incluso con todos sus defectos y complejidades", añadió.

Biden trasladó sus condolencias a la familia de Graham, a su equipo, a sus electores de Carolina del Sur y a todos los que le querían.

Graham, con 71 años recién cumplidos, falleció en la tarde del sábado tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", según confirmó este domingo su oficina en X.

El senador cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel. EFE