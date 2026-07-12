Jesulín de Ubrique, orgulloso de su hija Julia Janeiro tras convertirse en propietaria

Julia Janeiro atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Después de anunciar que se ha convertido en propietaria de su primera vivienda en Madrid, un exclusivo ático situado en Valdebebas, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha recibido el respaldo de su familia en este importante paso personal. La joven compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde confesó la ilusión que le hacía comenzar esta nueva etapa, mientras diferentes informaciones apuntan a que se trata de una vivienda de alto nivel ubicada en una urbanización con todo tipo de servicios.
Muy discreto con su vida privada, Jesulín no pudo ocultar su satisfacción al ser preguntado por este logro de su hija. "Todo bien, contento", respondió con una sonrisa, dejando patente el orgullo que siente por Julia en este momento tan especial. El diestro también fue preguntado por la romántica dedicatoria que recientemente hizo pública a María José Campanario. Sin querer extenderse demasiado, se limitó a recordar que ya había expresado todo lo que sentía: "Ya lo dije, ya lo dije".
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Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le plantearon la posibilidad de volver a pasar por el altar con la odontóloga, con la que contrajo matrimonio en 2002. Lejos de cerrar la puerta a esa opción, Jesulín respondió con total naturalidad: "Claro, ¿por qué no?", dejando abierta la posibilidad de renovar sus votos después de más de dos décadas de matrimonio.
Unas declaraciones breves, pero significativas, con las que el torero vuelve a evidenciar el gran momento familiar que atraviesa, marcado por el importante paso que acaba de dar Julia Janeiro y por la estabilidad que mantiene junto a María José Campanario desde hace más de veinte años.
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