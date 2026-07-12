Italia afronta desde mañana una tercera ola de calor y se intensifican los incendios

Roma, 12 jul (EFE).- Italia afrontará desde mañana su tercera ola de calor del verano, provocada por un anticiclón africano, que elevará las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, especialmente en el centro y el sur del país, así como en Sicilia y Cerdeña, mientras se intensifican los incendios forestales en varias zonas.

A partir de mañana, lunes 13 de julio, numerosas regiones registrarán temperaturas récord y, según los expertos, el punto álgido de esta ola de calor se alcanzará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

En el interior del país, los termómetros alcanzarán los 38 y 39 grados, especialmente en Lacio y Toscana, mientras que Cerdeña será la región más afectada, con temperaturas que podrían superar los 42 grados. También hará mucho calor en las llanuras del norte y en toda la región alpina, donde, sin embargo, se prevén tormentas eléctricas.

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Además, las temperaturas mínimas superarán los 20 grados en casi todo el país. Los meteorólogos prevén que la situación pueda cambiar en torno al sábado 18 de julio, cuando un frente tormentoso procedente del norte de Europa podría alcanzar las regiones septentrionales.

El calor extremo ha favorecido la propagación de los incendios. El sábado, un fuego declarado junto a la carretera estatal 125, en Olbia (Cerdeña), obligó al cierre durante varias horas del aeropuerto de Costa Smeralda y provocó el desvío de vuelos a los aeropuertos de Cagliari y Alghero.

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Las llamas comenzaron cerca de la vía, que fue cerrada al tráfico en ambos sentidos, mientras una gran columna de humo se elevó a escasa distancia del aeropuerto, afectando al intenso tráfico aéreo registrado en los últimos días. El aeropuerto reabrió alrededor de las 19.00 horas.

Pero es la región de Piamonte (noroeste) la que afronta la mayor emergencia por incendios forestales del país. Entre 800 y 900 hectáreas han sido arrasadas por las llamas en las provincias de Turín, Vercelli, Novara y Verbano-Cusio-Ossola y las autoridades regionales califican la situación de "auténtica catástrofe ecológica".

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Según una primera estimación, solo en las zonas más afectadas se han perdido hasta 700.000 árboles.

Las autoridades prevén que la recuperación natural del ecosistema sea muy lenta. Durante los primeros dos a cinco años regresarán las especies vegetales pioneras, como pastos y arbustos, que contribuirán a estabilizar parcialmente el suelo frente a la erosión, mientras que será necesario esperar entre 15 y 20 años para el desarrollo de un bosque joven y el regreso gradual de la fauna silvestre. EFE

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