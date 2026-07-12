Un ataque israelí en el centro de Gaza mata a una niña de 8 años

Jerusalén, 12 jul (EFE).- Una niña de ocho años murió este domingo en el centro de Gaza tras resultar herida por disparos del Ejército de Israel, informó el Hospital Mártires de Al Aqsa del enclave, que recibió a la menor cuando aún estaba viva.

La niña, a la que el centro identificó como Tala Abu Matar, sucumbió a sus heridas tras haber sido víctima de los disparos de las fuerzas armadas israelíes cuando estaba en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda.

PUBLICIDAD

El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como 'línea amarilla', si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la 'naranja') es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el ataque.

Fuentes locales categorizaron el ataque como "fuego automático", en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial. Consultado por EFE en ocasiones previas, el Ejército ha negado el uso de este tipo de armas.

PUBLICIDAD

Cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El total de fallecidos supera los 73.200 desde el 7 de octubre de ese mismo año, cuando Israel comenzó a atacar Gaza en represalia por la invasión de milicianos del enclave en su territorio ese mismo día, que acabaron con la vida de 1.200 personas y secuestraron a otras 251.EFE

PUBLICIDAD