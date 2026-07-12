Israel lamenta la muerte del senador Graham, un "gran amigo" y ejemplo de "claridad moral"

Jerusalén, 12 jul (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, lamentó este domingo la muerte del senador republicano estadounidense Lindsey Graham, al que calificó de "gran amigo de Israel", ejemplo de "claridad moral" y "verdadero líder" de la alianza bilateral con Estados Unidos.

"Me siento profundamente consternado y entristecido al enterarme del repentino fallecimiento del gran patriota estadounidense", dijo en un comunicado publicado en X.

Graham, estrecho aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, falleció en la tarde del sábado a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", confirmó este domingo su oficina.

Según Herzog, los israelíes nunca olvidarán el apoyo del senador al pueblo de Israel en sus momentos más difíciles. "Le estaremos eternamente agradecidos por su sentido de la justicia, la verdad y la lealtad", añade en su mensaje.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, también reaccionó a la muerte de Graham, "un verdadero amigo del Estado de Israel y uno de sus más firmes y constantes defensores".

En un comunicado, Katz indica que Graham apoyó a Israel "en sus momentos más difíciles" y trabajó "incansablemente" para fortalecer la alianza con Estados Unidos.

"Fue una voz inquebrantable en defensa de la seguridad de Israel y su derecho a defenderse", añade en su mensaje, donde destaca que el senador republicano viajó en varias ocasiones a Israel para mostrar su apoyo tras los ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que hubo 1.200 muertos y 251 rehenes. EFE

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