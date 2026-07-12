Nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejan al menos siete muertos desde el sábado por la noche

Al menos seis palestinos han muerto como consecuencia de los aproximadamente 20 ataques efectuados por Israel en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Jan Yunis, en el sur del enclave.

Israel ha confirmado en las últimas horas ataques que han matado a "dos terroristas de Hamás en el norte del enclave" durante este fin de semana. Uno de ellos ha sido identificado como Hasan Mustafa Zahir al Razina, buscado por la colocación de explosivos en la 'línea amarilla' que delimita las posiciones israelíes en el enclave. El segundo ha sido identificado como Mohamed Mahmoud Abdel Maati Fiomi, de la unidad Nukhba.

PUBLICIDAD

Por su parte, la agencia oficial de noticias palestina Wafa informa de cuatro muertos en la calle de Al Siná, en el suroeste de la ciudad de Gaza, por el impacto de un dron explosivo israelí contra un taller de metales, y que se suman a los tres fallecidos denunciados el sábado por las autoridades del enclave.

Todos estos ataques ocurren bajo un teórico alto el fuego pactado en octubre del año pasado. Desde entonces, los ataques israelíes han dejado 1.098 muertos y 3.535 heridos; y, desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023, los ataques de Israel han matado a 73.221 palestinos, mientras que el número de heridos ha llegado a 173.643.

PUBLICIDAD